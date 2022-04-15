جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم ساحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ساحات «المسجد الأقصى المبارك»، وأشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

بدورها، أشارت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إلى إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المصلين بـ«المسجد الأقصى المبارك»، كما اعتدت القوات الإسرائيلية على المتواجدين في باحات المسجد.

عدد من جنود الاحتلال يعتلون أسطح المباني قرب «باب السلسلة»

واعتلى عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، أسطح المباني قرب «باب السلسلة» في محيط المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأشار شهود عيان، إلى وقوع اصابات بين صفوف المصلين.