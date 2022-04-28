«القابضة لمياه الشرب» تعلن الطوارئ ومنع الإجازات استعدادا لعيد الفطر

قال محمد صلاح، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّ هناك خطة طوارئ لـ25 شركة في فترة العيد فضلا عن التعامل مع فصل الصيف، لضمان الجاهزية في أي وقت للطوارئ بناءً على توجيهات وزير الإسكان.

وأضاف محمد صلاح في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميين نهى درويش ومحمود السعيد: «نعمل على ضمان انتظام حركة العمل بشكل منضبط ووقف كل الإجازات لقطاعات التشغيل على مستوى الشركات التابعة بالكامل».

وتابع المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ ملف الشكاوى يحظى باهتمام كبير جدا من قيادات الشركة القابضة والقيادة السياسية بشكل عام، لافتًا إلى أنّ هذا الملف يتم التعامل معه من خلال قنوات كثيرة حتى يصل المواطن إلى الأجهزة المعنية بأكثر من طريقة.

الخط الساخن

وأشار إلى أنّ الخط الساخن 125 هو أقصر وأسهل الطرق للمواطن ليصل إلى الشركة حال حدوث انقطاع أو شكوى من جودة المياه أو كسر ماسورة المياه: «الاستجابة فورية على الخط الساخن، وهناك تطبيق اسمه 125 يمكن تحميله من app store أو google play لتقديم الشكاوى».

تطبيق الخطة في فصل الصيف

وأكد، أنّ فترة الصيف بالكامل ستشهد تطبيق تلك الخطة، وليس فترة عيد الفطر المبارك فقط، لاستيعاب أعداد المصيفين وتوفير احتياجات المياه للمناطق الساحلية، مشددًا على أهمية ترشيد استهلاك المياه: «دورنا هو توفير المياه، ودور المواطن هو الحفاظ عليها حتى يستفيد بها».