15 إجراء لـ«القابضة للمياه» استعدادا لعيد الفطر والعطلات الرسمية

تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، والعطلات الرسمية، خلال هذه الأيام، أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددا من الإجراءات العاجلة، استعدادا لمناسبة عيد الفطر المبارك، والعطلات الرسمية، حفاظا على الخدمة المقدمة لجميع المواطنين، على مستوى محافظات الجمهورية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجراءات «القابضة للمياه» استعدادا لعيد الفطر والعطلات الرسمية، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

إجراءات القابضة للمياه استعدادا لعيد الفطر والعطلات الرسمية

1- تطبيق أفضل نظم التشغيل بمحطات المياه والصرف، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

2- متابعة حملات ضبط الوصلات الخلسة وتقليل الفاقد من مياه الشرب.

3- الحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحي.

4- تقديم الدعم الكامل لأعمال خطوط وشبكات المياه والصرف المتعارضة أو المتداخلة مع المشروعات القومية.

5- العمل المستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أيام العطلات والأعياد.

6- الاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها.

غرف طوارئ بشركات القابضة للمياه

7- تم تشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة لـ «لشركة القابضة للمياه»، بالتنسيق مع الطوارئ.

8- جاهزية الخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة ومتابعة حلها.

9- توعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة والمثلى فى التعامل مع خدمة مياه الشرب والصرف الصحي.

10- تكثيف حملات رفع الوعي في الفترة التي تسبق الأعياد والتي ينتج عنها زيادة الاستهلاك.

11- متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا.

12- متابعة إجراءات التشغيل القياسية المثلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

13- مراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات.

14- تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه في فصل الصيف.

15- الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.