الشركة القابضة لمياه الشرب تستعد لمواجهة سقوط الأمطار بـ15 إجراء

إجراءات عدة، تستعد بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمواجهة فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار والسيول، منها استمرار رفع درجة التأهب والاستعداد بجميع الشركات التابعة لمساعدة الأجهزة المحلية في المحافظات في أعمال مواجهة الأمطار والسيول، تكثيف جهود سحب مياه الأمطار بالمناطق التى تتعرض لموجة من الطقس غير المستقر، والتنسيق الدائم بين غرفة عمليات الشركة القابضة وغرف العمليات بالشركات التابعة على مدار الساعة.

وذلك لأن التغيرات المناخية التى تشهدها أغلب المحافظات حاليا، تستدعى ضرورة وضع كل شركة تصور كامل بالاحتياجات العاجلة والآجلة للمناطق الساخنة، سواء لعدم استيعاب كميات إضافية من الصرف الصحى أو مياه الأمطار، وتحديد مواقعها بدقة على برنامج خرائط النظم الجغرافية GIS، وتحديث المخطط العام بما يواكب الاحتياجات الحالية، وفقا لتصريحات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وخلال السطور التالية، سيتم رصد أبرز إجراءات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

إجراءات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استعدادًا لمواجهة موسم الأمطار:

1- رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بمناطقها، لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقًا للاحتياج، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات التي بها أمطار في حالة الحاجة إلى ذلك.

2- مراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

3- تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار.

4- التأكد من جاهزية المحطات والروافع.

5- توافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات.

6- مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات.

7- التأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من موسم الشتاء.

8- تخصيص خط ساخن برقم 125 ومراكز لخدمة العملاء.

9- تشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.

10- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات.

11- التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، من خلال التنسيق الكامل بين الشركة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف عمليات الشركة القابضة، لمعرفة تطورات حالة الطقس.

12- حصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط (GIS)، والاستعانة بأجهزة التتبع لمتابعة العربات من داخل غرفة العمليات المركزية، كوسيلة لتحقيق الرقابة الذاتية على السيارات والمعدات، لتحريكها فى الأماكن وفقًا للخطة.

13- تكثيف عمليات التطهير، رفع كفاءة المحطات، وصيانة خطوط الصرف.

14- رفع كفاءة المعدات (الشفاطات، الشفاط النافوري، البدالات).

15- توفير الأمن الصناعى والملابس الآمنة للعاملين بالشركة استعدادا للتعامل مع الأمطار على أرض الواقع.