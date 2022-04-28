القوى العاملة تعيّن 2968 شابا في القليوبية منهم 27 «قادرون باختلاف»

عيّنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، 2968 شابا بينهم 27 «قادرون باختلاف»، من خلال شهادات القيد «كعب العمل» من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، من بين 8088 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلا عن توفير 819 فرصة عمل للشباب من الجنسين، حسب ما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنّ المديرية صرفت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها 7 منح مولود جديد، و6 زواج ، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل، ومنحة رعاية صحية لعامل بإجمالي 39 ألف جنيه لـ15 عاملا من المسجلين، فضلا عن تسجيل 1270 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة.

قياس مستوى مهارة 2249 عاملا

من جانبها، أوضحت إيمان السيد شحاتة، مدير المديرية، في تقريرها للوزير عن إنجاز المديرية خلال شهر مارس الماضي، أنّ المديرية أجرت قياس مستوى المهارة لـ2249 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2473 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 7 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 27 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، ومنح 3 تصاريح تشغيل إضافي، فضلا عن إصدار ترخيص عمل للأجانب لأول مرة.

ندوات للتوعية بتنظيم الأسرة

وانتهت المديرية في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل، من التفتيش على 710 منشآت دوريا، وعمل 45 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 307 محاضر، كما جرى التفتيش على 67 منشأة يعمل بها 66 طفلا، وإنذار 15 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 10 محاضر لمنشآت مخالفة، وعمل 10 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 347 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 215 محضرا، وتم عقد 4 ندوات توعية، وبحث 124 شكوى، ومنح 9 تراخيص المنشآت، وإجراء 48 قياسا ميدانيا.

وفي مجال علاقات العمل، بلغت الشكاوى الفردية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 194 شكوى، جرى تسوية 16 منها وديا، وإحالة 57 للقضاء، وحفظ 44 شكوى، وما زالت هناك 77 شكوى تحت البحث والدراسة، وعمل معاينة للمنشآت التي تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية، فضلا عن بحث 6 شكاوى جماعية.

وأضافت مدير المديرية، أنّه في مجال التدريب المهني، جرى تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني لـ10 متدربات، وجرى الانتهاء من دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والحياكة ومهنة كهرباء التركيبات بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلى قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ21 متدربا ومتدربة، وبدء دورتين جديدتين على نفس المهن لـ27 متدربا.

وأشارت إلى أنّه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لجميع المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتهت المديرية من التفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 460 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.