التطعيمات الأساسية للأطفال من عمر يوم وحتى 18 شهرا.. المواعيد وطرق إعطائها

كشفت هيئة الدواء المصرية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن كافة التفاصيل بشأن التطعيمات الروتينية الأساسية التي يحصل عليها الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 18 شهرًا.

التفاصيل والمواعيد

وتستعرض «الوطن» قائمة التطعيمات الروتينية الأساسية التي أوضحتها هيئة الدواء المصرية، وهي كالتالي:

1 - التهاب الكبد الوبائي «ب»، يحصل عليه الطفل خلال 24 ساعة من الولادة عن طريق الحقن العضلي.

2 - شلل الأطفال «لقاح سابين»، يحصل عليه الطفل بعد الولادة مباشرة عن طريق الفم.

3 - الدرن، يحصل عليه الطفل بعد الولادة مباشرة عن طريق الحقن في الجلد.

4 - شلل الأطفال «لقاح سابين»، يحصل عليه الطفل في عمر شهرين عن طريق الفم.

5 - شلل الأطفال «لقاح سولك»، يحصل عليه الطفل في عمر شهرين من خلال الحقن العضلي.

6 - التطعيم الخماسي «السعاد الديكي + الدفتريا + التيتانوس + بكتريا هيموفلس إنفلونزا + التهاب الكبد الوبائي ب»، يحصل عليه الطفل في عمر شهرين عن طريق الحضن العضلي.

7 - شلل الأطفال «لقاح سابين»، يحصل عليه الطفل في عمر 4 أشهر عن طريق الفم.

8 - شلل الأطفال «لقاح سولك»، يحصل عليه الطفل في عمر 4 أشهر عن طريق الحقن العضلي.

9 - التطعيم الخماسي «السعاد الديكي + الدفتريا + التيتانوس + بكتريا هيموفلس إنفلونزا + التهاب الكبد الوبائي ب»، يحصل عليه الطفل في عمر 4 أشهر عن طريق الحقن العضلي.

10 - شلل الأطفال «لقاح سابين»، يحصل عليه الطفل في عمر 6 أشهر عن طريق الفم.

11 - شلل الأطفال «لقاح سولك»، يحصل عليه الطفل في عمر 6 أشهر عن طريق الحقن العضلي.

12 - التطعيم الخماسي «السعاد الديكي + الدفتريا + التيتانوس + بكتريا هيموفلس إنفلونزا + التهاب الكبد الوبائي ب»، يحصل عليه الطفل في عمر 6 أشهر.

13 - شلل الأطفال «لقاح سابين»، يحصل عليه الطفل في عمر 9 أشهر عن طريق الفم.

14 - شلل الأطفال «لقاح سابين»، يحصل عليه الطفل في عمر 12 شهرًا عن طريق الفم.

15 - الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، يحصل عليه الطفل في عمر 12 شهرًا عن طريق الحقن تحت الجلد.

16 - شلل الأطفال «لقاح سابين»، يحصل عليه الطفل في عمر 18 شهرًا عن طريق الفم.

17 - الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، يحصل عليه الطفل في عمر 18 شهرًا عن طريق الحقن تحت الجلد.

18 - التطعيم الثلاثي: «السعال الديكي + الدفتريا + التيتانوس»، يحصل عليه الطفل في عمر 18 شهرًا من خلال الحقن العضلي.