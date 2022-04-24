تحذير عاجل من «هيئة الدواء» لمرضى الغدة الدرقية.. تجنبوا هذه الأطعمة

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرًا رسميًا متعلق بمرضى الغدة الدرقية، وقالت إن العديد من الأطعمة والمكملات الغذائية الشائعة تحتوي على مركبات تتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية بشكل عام، ويجب على مرضى قصور الغدة ضرورة استشارة الطبيب المشرف على حالتهم واتباع نظامًا غذائيًا مناسبًا، وحذرت من تناول بعض الأطعمة التي تؤثر على صحتهم.

الأطعمة الغنية بالألياف

وجاءت أبرز هذه الأطعمة وفقا لهيئة الدواء، الأطعمة الغنية بالألياف، وقالت رغم التوصية باتباع نظامًا غذائيًا غني بالألياف؛ إلا أن تناول الكثير من الألياف بعد تناول أدوية الغدة الدرقية قد يتداخل مع امتصاصها، لذلك يجب الانتظار ساعتين قبل تناول وجبة غنية بالألياف.

وأوضحت هيئة الدواء أن ​الخضروات الغنية بالألياف، مثل: «البروكلي، السبانخ، اللفت»، ربما تمنع امتصاص أدوية الغدة الدرقية، محذرة من تأثيرالكافيين والتبغ أيضًا على فعالية أدوية الغدة الدرقية، ونصحت المواطنين بشكل عام بضرورة تجنب التدخين لما له أثار عديدة على صحتهم وسلامتهم وليس مرضي الغدة الدرقية فقط.

ضرورة تجنب الأغذية التي تحتوي على نسبة كالسيوم عالية

كما نصحت هيئة الدواء بأهمية تجنب تناول الأغذية أو المكملات الغذائية الغنية بالكالسيوم لمدة 4 ساعات خاصة عند استعمال أدوية الغدة «ليفوثيروكسين» لأنها تمنع امتصاصها، مشيرة إلى ضرورة مراجعة الطبيب المشرف على الحالة المرضية ​لمعرفة الأعراض الجانبية لأى نوع من الأدوية، واحتمالية تفاعل الدواء مع الأطعمة، أو أي أدوية أخرى.

وطالبت هيئة الدواء المصرية، المواطنين، ضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن لها، أو من خلال صفحاتها على مواقع التوصل الإجتماعى لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات والعمل على الرد عليها من خلال المصادر الرسمية، يأتى ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة.