تحذير عاجل من هيئة الدواء لمرضى الضغط المرتفع: تجنبوا هذه الأدوية

طالبت هيئة الدواء المصرية من مرضى الضغط المرتفع، بضرورة توخي الحذر عند استخدام الأدوية، مشيرة إلى أن استخدام بعض الأدوية الشائع استخدامها كالأدوية المستخدمة فى علاج نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية تأتي بنتيجة عكسية على مرضى الضغط، إذ تعمل على رفع ضغط الدم.

وحذّرت هيئة الدواء، على مرضى ضغط الدم المرتفع من الأدوية التى تحتوي على مزيلات الاحتقان، كاشفة عن سبب هذا التحذير، وقالت في منشور رسمي لها، إن مزيلات الاحتقان يوجد بها مواد تحتوي على «السودوإيفيدرين، والإيفيدرين، والفينيليفرين، والنفازولين، والأوكسي ميتازولين»، موضحة أنّ هذه المواد تستخدم في تخفيف احتقان الأنف عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وتقليل التورم في الأنف، ومن ثم يمكن أن يحدث تضييق في الأوعية الدموية الأخرى أيضًا، ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وقد تمنع مزيلات الاحتقان في بعض الأحيان أدوية علاج الضغط العالي من العمل بشكل سليم.​

أسباب ارتفاع ضغط الدم

واستعرضت هيئة الدواء أسباب ارتفاع ضغط الدم، وهي:

التدخين

كبر السن

التاريخ العائلي

زيادة الوزن

الأشخاص المعرضون لارتفاع ضغط الدم

وعن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، أوضحت هيئة الدواء أنّ المدخنين أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسيدات الحوامل، وكذلك الأشخاص الذين يزيد أعمارهم على 35 عامًا، والأشخاص الذين يتناولون الكحوليات بشكلٍ مفرط، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، والذين يتناولون الأطعمية الغنية بالدهون بشكلٍ مفرط.

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة اتباع نظام غذائي صحي وسليم ، وممارسة الرياضة بشكل يومي على الأقل نصف ساعة، وضرورة التوقف عن التدخين لما له من أضرار عديدة، وتجنب اللجوء الى المأكولات السريعة والتي تحتوى على دهون مشبعة والمشروبات الغازية، يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين.