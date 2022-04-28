وقفة حداد في طابور العلم على روح طلاب الأكاديمية البحرية المتوفين بحادث

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، اليوم الخميس، وقفة حداد في طابور علم كلية النقل البحري والتكنولوجيا، حيث قدم رئيس الأكاديمية خلاله واجب العزاء لأعضاء مجلس الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، في وفاة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، «كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالإسكندرية»، والذين توفاهم الله إثر حادث أليم منذ عدة أيام.

أسماء ودفعات طلاب الأكاديمية

وبحسب بيان الأكاديمية العربية، أن الطلاب المتوفين هم: «الطالب محمد جمال حسين دفعة 97، الطالب محمد محمد مصباح دفعة 97، الطالب أحمد السعيد الشلقاني دفعة 99، الطالب أدهم الشبراوي دفعة 99، الطالب أحمد عبد الرحمن دفعة 99».

وتابع: «داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بخالص رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الكريمة الصبر والسلوان».

تفاصيل حادث طلاب الأكاديمية

يأتي ذلك بعدما نعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، التابعة لجامعة الدول العربية، طلابها الخمس ضحايا الحادث، الذين لقوا مصرعهم مساء الاثنين الماضي، في حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل، بسيارة ملاكي كانوا يستقلونها، ما أدى إلى ارتطامها بالرصيف على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وتحطمها.

وقالت الأكاديمية في بيان أصدرته حينها: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لهم بإذن الله الطلاب بالفرقة الرابعة من مرحلة الدراسات الأساسية بكلية النقل البحري والتكنولوجيا إثر حادث أليم».