بدء توريد القمح من المزارعين لصوامع الإسكندرية ثالث أيام عيد الفطر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الدولة تبذل أقصى جهدها لتوفير مخزون استراتيجي آمن، مشيرا إلى أنه تم توجيه جميع المديريات المسئولة عن عملية توريد الأقماح إلى اتخاذ كافة التدابير، حيث يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية التي يهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعتها هذا العام، فهو المصدر الرئيسي لرغيف الخبز، وهو المحصول الإستراتيجي الذي يحظى بالأولوية القصوى من الاهتمام والمتابعة المستمرة من الحكومة.

موعد توريد القمح في الإسكندرية

وأضاف «الشريف» أنه تم التنسيق مع مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله مدير المديرية، ليكون بداية موسم توريد الأقماح في الإسكندرية من المزارعين يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

مساحة القمح المستهدف في الإسكندرية

ومن جانبه، أوضح سعد الله، أن المستهدف هذا العام توريد من 120 إلى 130 ألف طن أقماح، حيث بلغت مساحة زراعة القمح في الإسكندرية هذا العام نحو 73 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لـ 6 مواقع تخزينية.

زيادة سعر توريد القمح المحلي

ولفت إلى زيادة سعر توريد القمح المحلي هذا العام عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 820 جنيها، ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 810 جنيهات للأردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 800 جنيه للأردب.