ماتوا قبل السحور.. مصرع 5 طلاب في حادث تصادم سيارة بـ«تريلا» بكفر الشيخ

لقى 5 طلاب مصرعهم، في حادث سيارة ملاكي بأخرى «تريلا»، على كمين رشيد، الفاصل بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، والواقع على الطريق الدولي الساحلي، حسبما أفادت غرفة العمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في بيان لها.

وقال مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عمليات استخراج جثامين الطلاب الـ5، سارية حتى الآن.

اصطدام سيارة ملاكي بـ تريلا

وأكد على اصطدام سيارة ملاكي يستقلها الطلاب الـ5، وهم من محافظة الدقهلية، بسيارة نقل ثقيل «تريلا»، ما أدى لمصرع الطلاب الـ5.

وأضاف أن الطلاب يدرسون في الأكاديمية البحرية، جرى نقلهم لمستشفى رشيد، مشيرا إلى أنه لم يتمكن رجال الإسعاف والشرطة، من تحديد هويتهم حتى الآن.

نقل الجثامين إلى مستشفى رشيد العام

وأوضح مدير مرفق الإسعاف، أن 2 من الطلاب من دكرنس بالدقهلية، وآخر من الفيوم، وطالب من المنزله، والجثة الخامسة لم يتبين من أي المحافظات، وجار استخراجها من السيارة الملاكي.

وجرى الدفع بسيارتي إسعاف، لنقل المتوفيين إلى مستشفى رشيد العام، بمحافظة البحيرة.