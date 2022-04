طماطم وبيض وصفع على الوجه.. الاعتداءات على «ماكرون» تتواصل.. فيديو

في اعتداء جديد على إيمانويل ماكرون، رُشق الرئيس الفرنسي، أمس الأربعاء بـ«الطماطم» إلا أنه لم يصب، وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية أن الاعتداء تم خلال جولة ميدانية أولى للرئيس الفرنسي بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة في سوق «سيرجي بونتواز»، قرب باريس.

وبينما كان الرئيس الفرنسي يتحدث مع المارة في وسط السوق بالضاحية الشمالية الغربية للعاصمة باريس، تم إطلاق الطماطم عليه إلا أنه لم يصب، وسارع عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة الرئيس الفرنسي ماكرون بفتح مظلة فوق رأسه لحمايته ومرافقته للمنطقة المغلقة في السوق، فيما نفى مقربون من الرئيس الفرنسي أن تكون الطماطم وصلت إلى الرئيس الفرنسي وأصابته، وأوضحوا أنهم فتحوا المظلة بسبب التوتر الذي أصاب الحشود التي أحاطت بالرئيس الفرنسي.

JUST IN - France's Macron targeted with bunch of tomatoes after post-election visit to a French town of Cergy-Pointoise in the Paris suburbspic.twitter.com/dI7R8i9ems