الداخلية الفرنسية تعلن حصول «ماكرون» على 58.55% في انتخابات الرئاسة

نشرت وزارة الداخلية الفرنسية فجر اليوم الاثنين، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت، أمس الأحد، وفاز فيها الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

«لوبان» تحصل على 41.45% من أصوات الناخبين

قالت الوزراة الفرنسية، أن 35096540 ناخب صوتوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأن 13655960 امتنعوا عن التصويت، معلنة حصول ماكرون حصل على 58.55% من الأصوات فيما حصلت منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان على 41.45% من أصوات الناخبين، مشيرة إلى تصويت 18779809 ناخبين لصالح ماكرون فيما صوت 13297728 لصالح لوبان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، ماكرون على إعادة انتخابه، واصفا «باريس» بـ الشريك الرئيسي في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح بايدن على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه يتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين البلدين، بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديمقراطية ومواجهة تغير المناخ.

«دراجي»: فوز ماكرون خبر رائع لكل أوروبا

أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على «تويتر»، إلى أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التحالف والصداقة الطويلة والدائمة، فيما اعتبر رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي، أن فوز ماكرون، خبر رائع لكل أوروبا.

وأجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول اتصال له بعد إعادة انتخابه مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، فيما اعتبر شولتس، أن الذين صوتوا لـ ماكرون أرسلوا إشارة قوية لصالح أوروبا، فيما أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع الرئيس الفرنسي.

«جونسون»: باريس أحد حلفاء لندن الأكثر قرباً

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من جانبه، في تغريدة بـ الفرنسية، إن «باريس» هي أحد حلفاء «لندن» الأكثر قرباً.

وهنأ الرئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، ماكرون على فوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، وقال على «تويتر»، إنه يقدر دعم فرنسا لـ بلاده، معربا عن قناعته أن الجانبان يسيران معًا لتحقيق انتصارات مشتركة جديدة وإلى أوروبا قوية وموحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأحد، في برقية، الرئيس الفرنسي، بإعادة انتخابه لولاية ثانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

الملك سلمان يشيد بتميز العلاقات السعودية الفرنسية

وقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، التهنئة في برقية إلى ماكرون على فوزه بولاية رئاسية ثانية، فيما أشاد الملك سلمان، بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

وكان ماكرون، تعهد بـ تجديد أسلوبه لكي يكون رئيساً للجميع. وقال رئيس مجلس أوروبا، شارل ميشال، إن أوروبا يمكنها التعويل على «باريس» لـ5 سنوات إضافية، مضيفا على موقع التدوينات القصيرة، إنه في هذه المرحلة المضطربة «نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماماً من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية.

وأوضحت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين: «معاً، سنمضي قدماً بفرنسا وأوروبا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

منظمة تدعو لإعادة الأطفال الفرنسيين الـ200 المحتجزين في سوريا

دعت منظمة حقوقية، ماكرون، لإعادة الأطفال الفرنسيين الـ200 المحتجزين في سوريا، ووضع حقوق الإنسان في صلب أولويات ولايته الرئاسية الثانية، وقالت رئيسة فرع منظمة «العفو الدولية» في فرنسا، سيسيل كودريو في بيان، أمس الأحد، إن الولاية الرئاسية الأولى لـ ماكرون، لم تكن مثالية في مجال حقوق الإنسان، داعية الرئيس إلى جعل ولايته الثانية نموذجية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.