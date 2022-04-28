القوى العاملة تتابع تدريب 102 سيدة على التفصيل و«الأركت» في الفيوم

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، دورات التدريب التي يتم تنفيذها حاليا، ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها، والمنفذ في محافظات القاهرة والفيوم وسوهاج.

تلقى الوزير تقريرا من هناء عبدالفتاح، مدير مديرية القوى العاملة في الفيوم، أشارت فيه إلى أنّه تنفيذا لتكليفاتكم بمتابعة دورتي الطباعة على المنسوجات والتفصيل والحياكة، والمستهدف فيه تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل، ومساعدتها في فتح مشروعات صغيرة، تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة، نفذت المديرية دورتين: الأولى في المشغولات الخشبية «أركت» بجمعية تنمية المجتمع مركز يوسف الصديق، ونادي المرأة بمنية الحيط مركز اطسا، حيث جرى تدريب 60 متدربة، وجرى توزيع ما تم صنعته على المتدربات في نهاية التدريب.

مواد خام للتدريب

أما الدورة الثانية فكانت على التفصيل والخياطة، وجرى تنفيذها بجمعية الطريق للتنمية، وشملت 42 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله على المتدربات في ختام التدريب، مضيفة أنّ الوزارة وفرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين.

مكافحة العنف ضد المرأة

وأشار إلى تنفيذ 9 ندوات تثقيفية أثناء التدريب خاصة باستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، شملت قضايا: الزواج المبكر، تنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، التحرش الجنسي، والمساواة وعدم التمييز في مجال العمل، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالفيوم، وفرع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

وشملت الدورات 3 ندوات في ريادة الأعمال، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك، ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.

ونقلت مدير المديرية رسالة وزير القوى العاملة للمتدربات، بأنّ الوزارة تدعم المرأة في جميع المجالات وتقدم لها كل أوجه الدعم اللازمة لتمكينها اقتصاديا، ومنها التدريبات على المهن والحرف التي تناسبها ولها احتياج في سوق العمل

وأكدت مدير المديرية، أنّه جرى تنفيذ تكليفات الوزير بضرورة متابعتها بعد انتهاء التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة، ومساعدتهن لدى جميع الجهات لفتح مشروعات صغيرة لهم وتذليل المعوقات، كما استمعت لأراء المتدربات اللاتي أبدين سعادتهم بتلك التدريبات وأبدى البعض منهن رغبتهن في فتح مشروعات صغيرة، والبعض الآخر رغبتهن في توفير المديرية فرص لهن في المنشآت والمصانع.

وكلفت مدير المديرية، إدارة التشغيل، بالتنسيق مع مكاتب القوى العاملة، بتوفير فرص عمل قريبة من محل إقامتهم وموافاة الوزارة بذلك.

حضر التدريب: كسبانة عاشور، مسؤولة المرأة بالمديرية، ويحيى رشدي عبدالعليم، مدير إدارة التدريب المهني بالفيوم.