الإسكان توجّه بإزالة التعديات بالعاشر من رمضان.. وحملات في زايد والعبور

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء والإشغالات الواقعة على أحد المباني المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الكائن بمركز الحي الأول بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب تنفيذ حملات بمدينتي الشيخ زايد والعبور، للتعامل طبقا للقانون مع المخالفات.

إزالة المخالفات

وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، تطبيقا للقانون وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

ونص قرار وزير الإسكان على أن يتولى جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمعاونة قسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالة، وتمثلت المخالفات في انتهاء حق الانتفاع ومخالفة شروط التخصيص، فضلا عن عمل تعديلات داخلية وخارجية بالمبنى وتقسيمه إلى محلات منفصلة بأنشطة مخالفة للغرض المخصص من أجله المبنى، وكذا تأجير المحلات للغير.

حملة لإزالة الجراجات المخالفة

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنّه جرى شن حملة مكبرة لإزالة الجراجات المخالفة والتعديات على الحدائق العامة بالحيين الثالث والحادي عشر بالمدينة، بمعرفة إدارة التنمية بالتعاون مع رؤساء القطاعات وإدارة الأمن وشرطة التعمير.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى، أنّ الحملة أسفرت عن إزالة عِدة استحواذات على قطع أراض شاغرة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجّها مسؤولي إدارة التنمية والإدارات المختصة في الجهاز، بالتصدي لأي مخالفات ومتابعة رفع الإشغالات يوميا.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بشن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي الأحياء والأمن بالجهاز، بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، موجّها بعدم التهاون مع أي مخالفة وتطبيق القانون بكل حزم، للقضاء على المخالفات وإعادة المظهر الحضاري اللائق والانضباط الأمني لشوارع المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنّ الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمخالفة زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بقطعة أرض بالحي الخامس، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للبدرومات والمحال المخالفة بعددٍ من قطع الأراضي بمركز خدمات الحي السادس وإزالة إشغالات وتعديات، والتحفظ على المهمات المضبوطة بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.وأشار رئيس جهاز العبور، إلى أنه تشكيل حملة رفع إشغالات ليلية تحت إشراف إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق.

واستهدفت الحملة الطرق والميادين الرئيسية وأسفرت عن إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بعدة مناطق، كما تم ضبط عربات بيع أطعمة ومشروبات مخالفة والتحفظ عليها بمقر الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.