وزير الإسكان يتفقد تشطيبات أبراج المنطقة الشاطئية في العلمين الجديدة

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد أعمال تشطيبات الأبراج التي جرى الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

تشطيب واجهات 15 برجا

وأوضح وزير الإسكان، أنّه جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجا جرى الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، ويتم بالتوازي تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج، وتنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية، والانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

مشروع الأبراج الشاطئية

وعلى هامش تفقده لمشروع الأبراج الشاطئية، عقد الوزير اجتماعا مع مسؤولي الوزارة والهيئة وجهاز المدينة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات السكنية والخدمية، وأعمال المرافق والطرق وغيرها بمدينة العلمين الجديدة، موجها بالإسراع معدلات التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أنّ المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وتوفر فرصا للاستثمار للقطاع الخاص، وتسهم في تحقيق التنمية التى تستهدفها الدولة.