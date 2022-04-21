 وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ الميادين في العلمين الجديدة

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد أعمال تنفيذ المدينة التراثية، وأعمال تنفيذ الميادين بالمدينة، ورافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

منطقة البلازا في المدينة التراثية

وتجول وزير الإسكان بمنطقة البلازا بالمدينة التراثية، وتوسط منطقة البلازا عددا من المحلات التجارية، وبها مجموعة من النوافير، موجّها بتوفير أماكن لجلوس المواطنين، وزيادة أعداد الأشجار المظللة، والاهتمام بجودة أعمال الزراعات، كما تفقد أعمال تنفيذ المسرح الروماني بالمدينة.

المدينة التراثية في العلمين الجديدة

وأشار الوزير إلى أنّ المدينة التراثية في العلمين الجديدة، تقع على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة نحو 70 منشأة، وتشمل «البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات»، وتم ويجري الانتهاء من بعض المنشآت بها.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، أعمال تنفيذ الميادين بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم ويجري تنفيذ 7 ميادين، ووجّه الوزير بسرعة تنفيذ الطرق المؤدية لها، والاهتمام بأعمال الزراعات في الجزر الوسطى للميادين.