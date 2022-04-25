بريد الوطن .. تخصيص قطعة أرض لـ«محطة الرفع» بمنشأة القناطر يا وزير الإسكان

استبشر أهالى قرى منشأة القناطر، خاصة أم دينار وكفر حجازى والرهاوى والقشلانة وغيرها، بإدراجهم فى برنامج رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، والآن وقد أوشكت محطة الصرف الصحى بأم دينار على الانتهاء والتسليم، ننتظر أن يبدأ حفر الشبكة الداخلية بأم دينار، لكن نخشى تعطل المشروع، نظراً لأننا نحتاج إلى قطعة أرض لإنشاء محطة رفع وتجميع.. نناشد السيد وزير الإسكان ومحافظ الجيزة التوجيه بتخصيص قطعة أرض بالأمر المباشر لمحطة الرفع وتعويض أصحابها كما هو متبع فى خطة الدولة بهذه المشاريع، حتى يتم تنفيذ مشروع الصرف، ويحيا المواطنون حياة كريمة تليق بهم كمصريين.

أهالى المنطقة

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