3500 وجبة يوميا بأيدي سيدات أرامل ومطلقات في الفيوم.. بيفطروا الغلابة

أواني طهي ضخمة تحوي بداخلها ما لذ وطاب من الطعام، وأفران ضخمة تحوي لحوم ودواجن تداعب رائحتها أنوف الصائمين، فيما ينتشر عدد من السيدات الأرامل والمطلقات برفقة الشيف، داخل وحدة إنتاج الغذاء التابعة لجمعية «صلاح الدين» بمحافظة الفيوم، منذ الصباح الباكر يومياً منذ بداية الشهر الكريم، لإنتاج 3500 وجبة غذائية متكاملة يومياً، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وموائد الرحمن التابعة للجمعية داخل مدينة الفيوم.

3500 وجبة متكاملة يوميا

وقال عبد الهادي عبد التواب محاسب جمعية صلاح الدين، والمشرف على وحدة إنتاج الغذاء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وحدة إنتاج الغذاء تقوم بإنتاج 3500 وجبة متكاملة يومياً، تشمل العصائر والتمر والحلوى، وتقوم بعمل التسويات الكاملة للطعام حسب البرنامج اليومي، بالإضافة إلى تغليف الوجبات وتعبئتها في العلب الخاصة بها ليتم في النهاية توفيرها للأسر المستحقة وفي موائد الرحمن.

بأيدي 13 سيدة من الأرامل

وأوضح أن الـ 3500 وجبة تشمل إنتاج 1000 وجبة مطهية يومياً لصندوق تحيا مصر، و1500 وجبة يومياً شاملة الإفطار والسحور لبنك الطعام المصري، و1000 وجبة أخرى يومياً لمائدتي الجمعية، موضحاً أن تلك الوجبات تتميز بالجودة والنظافة العالية حيث يقوم بطهيها الشيف المتميز محمد حمدي بمساعدة 13 سيدة.

عمل وراتب شهري للأرامل

وأضاف أنّ وحدة إنتاج الغذاء، تقوم بتدريب 13 سيدة من أبناء الجمعية، لنقلهم من مرحلة العوز والكفالة إلى مرحلة التمكين، بعدما حصلن على عمل وأصبح لهن راتب شهري مقابل عملهن، مشيراً إلى أنهن يحصلن طوال شهر رمضان على دورة تدريبية تجعلهن في نهاية الشهر محترفات وماهرات في طهي جميع أنواع الأطعمة واللحوم والدواجن بمختلف أنواعها.

تعبئة وتغليف الوجبات

وأشار إلى أنّه عقب الانتهاء من الطهي يتم غرف الطعام في علب، ثم يُجرى تغليفه تمهيداً لتوزيعه على الموائد والأسر المستحقة المدروسة وفقاً لإدارة المساعدات الإنسانية بالجمعية داخل مدينة الفيوم.

5 مطابخ في المراكز

وكشف «عبد الهادي»، أنّ الجمعية أيضاً أنشأت 5 مطابخ أخرى في المراكز المختلفة بالاشتراك مع بعض الجمعيات، والتي تنتج من 300 إلى 350 وجبة يومياً للمحتاجين في قرى المراكز المختلفة، مُشدداً على أنّ وحدة إنتاج الغذاء ستواصل عملها طوال العام وليس في رمضان فقط.

550 وجبة في كل مائدة

في سياق متصل، قال أحمد يحيى، المسؤول عن مائدة صلاح الدين بالمسلة، إنّهم كانوا ينظمون المائدة منذ سنوات طويلة، ولكنها توقفت عامين بسبب كورونا ثم أعادوا تنظيمها هذا العام مجدداً، موضحاً أنّ الجمعية نظمت مائدتين داخل مدينة الفيوم، تستقبل كل واحدة منهما 550 فردا بشكل يومي، مقسمين إلى 400 رجل و150 سيدة، كل منهم له قسم خاص حتى تتمكن السيدات خصوصاً المنتقبات من تناول الإفطار دون حرج، لافتاً إلى أنّ المائدة تستقبل البسطاء وعابري السبيل.