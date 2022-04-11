مصريون وأجانب على أكبر «مائدة رحمن» للعائلات بشواطئ الغردقة (صور)

تشهد مدينة الغردقة أكبر «مائدة رحمن» على شاطئ شارع «شيراتون»، التي ينظمها أحد ملاك المنشآت السياحية، طوال شهر رمضان الكريم، وتتسع لنحو 2500 شخص، وتضم مكاناً خاصاً للعائلات، ويتم تجهيزها بواسطة حوالي 100 من العاملين عليها، ويتوافد عليها عشرات المصريين والأجانب من المقيمين وزوار مدينة الغردقة يومياً.

«مائدة رحمن» تتسع لـ2500 شخص في الغردقة

وقال «وحيد تهامي»، مدير عام إحدى المنشآت السياحية، والمسؤول عن تنظيم مائدة الرحمن على الشاطئ بالغردقة، إن المائدة هي الأكبر على الإطلاق في مدينة الغردقة، وتتسع لحوالي 2500 شخص يومياً، ويخدم بها حوالي 100‪ شخص من العاملين َالمشاركين في عمل الخير.

مكان مخصص للعائلات لتوفير الخصوصية

وأضاف «تهامي»، في تصريحات لـ«الوطن» أن المائدة يحرص رجل الأعمال، محمد المدرك، على إعدادها بصفة سنوية في شارع «شيراتون» السياحي بمدينة الغردقة، مشيراً إلى أنها لأول مرة تُقام هذا العام على البحر في الشاطى العام رقم 5، لافتاً إلى تخصيص مكان للعائلات بمدخل خاص، وذلك لتوفير الخصوصية.

أجانب يتوافدون على مائدة الرحمن بالغردقة

وأوضح الشيف هشام، المسؤل عن إعداد الوجبات للصائمين في أكبر مائدة بالغردقة، أنه يتم استخدام حوالي 700 فرخة، و650 كيلو لحمة وأرز يومياً، لافتاً إلى أن عدداً من الأجانب يقدمون المساعدة، وتضم الوجبة لحمة أو فراخ، وأرز أو مكرونة، بالإضافة إلى حلويات شرقية وعصائر، بحيث تضم بروتينات ونشويات وسكريات لتكون وجبة غذائية مكتملة.

أكبر مائدة رحمن في الغردقة

وأكد الشيف هشام، في تصريحاته لـ«الوطن» أن مائدة الرحمن تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطني،ن من الأفراد والعائلات، مشيراً إلى أن المائدة يشارك فيها أجانب أيضاً، حيث تتوافد عليها عائلات أوكرانية ورومانية من المقيمين بمدينة الغردقة، لمشاركة المصريين إفطارهم.