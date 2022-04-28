من هي الفنانة فاطمة مظهر؟.. شاركت في أعمال فنية مع كبار النجوم

تصدر اسم الفنانة فاطمة مظهر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث خلال الساعات الماضية بعد إعلان وفاتها ورحيلها عن عالمنا عن عمر يناهز الـ78 عامًا، إذ يبحث قطاع كبير من الجمهور على مدار الساعات الماضية عن من هي الفنانة فاطمة مظهر، لذلك نستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة.

من هي الفنانة فاطمه مظهر

وفيما يتعلق بمن هي الفنانة فاطمة مظهر، فهي فنانة مصرية معتزلة اسمها بالكامل فاطمة حافظ مظهر، وهي أخت غير شقيقة للفنان الراحل أحمد مظهر، ولدت في القاهرة يوم 2 يونيو 1943، ورغم دراستها للغة الإنجليزية في كلية الآداب إلا أنها أحبت التمثيل، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، رغم رفض أخيها في البداية دخولها المجال الفني خوفا عليها.

أول أعمال فاطمة مظهر

كان أول أعمالها الفنية فيلم «القاهرة والناس» عام 1972 مع نخبة من كبار الفنانين، أبرزهم: نور الشريف، صفية العمري، بوسي، كما توالت بعدها أعمالها الفنية السينمائية والتليفزيونية، ويعد أشهر مشاركتها الفنية: فيلمي «السمان»، «وبين القصرين» للفنانة نادية الجندي، فيلم «جميلة بوحريد» مع الفنانة ماجد الصباحي، وفيلم «الأحضان الدافئة» بطولة زبيدة ثروت، سمير غانم وسمير صبري، إذ جسدت فاطمة مظهر دور صديقة الفنانة زبيدة ثروت ضمن أحداث الفيلم، مسلسل «أبنائي الأعزاء شكرا»، وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.

سبب اعتزال فاطمة مظهر

وشغل من هي الفنانة فاطمة مظهر أذهان كثير من الجمهور، كما يتطلع البعض لمعرفة سبب اعتزالها الفن رغم نجاحها وتألقها في الأعمال الكثيرة التي شاركت بها في فترة الثمانيات والتسعينات، وجاء إعلان اعتزالها بعد أن وجدت أعمال قليلة تعرض عليها، بالإضافة إلا أنها اتخذت من التمثيل هواية فقط وكانت قد أشبعت تلك الرغبة.