رئيس النواب يهنئ السيسي بعيد العمال: الفضل لك في استقرار مصر

أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدا أنّ عمال مصر هم خير زاد للوطن، وحملة مشاعل العمل والتعمير والإنتاج.

وقال رئيس مجلس النواب، في نص برقية التهنئة: «أتقدم إليكم - سيادة الرئيس - باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال، الذي يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والتي يمثل فيها العامل المصري قاعدة الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعا».

عيد العمال

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنّ عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعل العمل والتعمير والإنتاج، وبأيديهم شيدت على أرض مصر مصانع وأقيمت مزارع وسدود، وفرت لأرضها الخصبة أسباب الحياة.

الحفاظ على أركان الدولة

وتابع: «يظل لكم الفضل في الحفاظ على أركان الدولة واستقرارها وحماية مؤسساتها، وترفعتم عن إثارة الغبار على الماضي، إنما نظرتم إلى المستقبل لبناء دولة قوية معاصرة، وتلك كانت مسؤولية ضخمة وجسيمة، بحاجة إلى فكر وعزم الرجال، وكنتم القادرون على هذا الفكر والعزم، فـ سر على بركة الله، والله ولي التوفيق والسداد».