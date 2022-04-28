يكثف المواطنون من عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم على المواقع المختلفة ومحرك «جوجل»، في محاولة للتعرف على مواعيد الصلاة بمواقيتها الدقيقة لأداء الفرائض على مدار اليوم، وتقدم «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التى تحرص على تقديمها لقرائها، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 27 رمضان في محافظة مطروح، حسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 27 رمضان في محافظة مطروح

ويأتى موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 27 رمضان في محافظة مطروح، اليوم الخميس، الموافق 28 من أبريل 2022، في تمام الساعة 6:48 مساءً، ومواقيت الصلاة كالتالي:

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:53 صباحًا.

- موعد الشروق: الساعة 5:29 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:09 مساءً.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:47 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:48 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:41 صباحًا.

- موعد الشروق: الساعة 5:15 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:30 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:54 مساءً.

مواعيد الصلاة بمدن مطروح

وتختلف مواعيد الصلاة بين مدن مطروح الثمانية حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، ويرفع أذان الصلوات في مدينة سيوة كآخر مدينة بالمحافظة بعد مرسى مطروح بدقائق لوقوعها جنوب مرسى مطروح بـ320 كيلومترًا بعمق الصحراء الغربية.

وأكد الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الخميس، في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى تطبيق جميع التعليمات الوزارية في المساجد عن شهر رمضان خاصة فتح المساجد لصلاة التهجد من ليلة 27 رمضان وحتى نهاية الشهر، ويتم المرور على المساجد من خلال المفتشين بالمديرية وإدارات الأوقاف.