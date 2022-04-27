موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 26 رمضان في محافظة مطروح

تتزايد عمليات البحث من المواطنين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان للتعرف على مواقيت الصلاة لأداء الفروض في المواعيد المحددة لها، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معلوماتية عن جميع مواقيت الصلاة في مختلف محافظات مصر، ومن بينها موعد الإفطار وأذان المغرب في مطروح، ضمن سلسلة الخدمات التى توفرها على الموقع لقرائها، طبقا لما تعلنه الهيئة العامة للمساحة المصرية من خلال إمساكية رمضان.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في مطروح

ويأتى موعد الإفطار وأذان المغرب في مطروح، اليوم الأربعاء، 26 من رمضان الموافق 27 من أبريل 2022 في تمام الساعة 6:48 م، كما تأتي مواقيت الصلاة كالتالي:ـ

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:55 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:30 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 12:09 م

- موعد أذان العصر الساعة: 3:47 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:48 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 8:13 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:42 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:16 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 11:53 ص

- موعد أذان العصر الساعة: 329 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:30 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 7:53 م

مواعيد الصلاة في مراكز مطروح

وتختلف مواعيد الصلاة في مطروح من مركز إلى آخر، ويرفع الأذان للصلوات في المراكز الواقعة شرق العاصمة مرسى مطروح مبكرا بدقائق مثل مراكز الحمام والضبعة والعلمين والعلمين الجديدة ورأس الحكمة، بينما يرفع الأذان في المراكز الواقعة غربا بعدها بدقائق حسب كل صلاة.

ويأتي مركز سيوة في آخر المراكز التي يرفع بها الأذان عن جميع المراكز السبعة الأخرى بنطاق محافظة مطروح، لوقوعه جنوبا 320 كم في عمق الصحراء الغربية.