تربط ربات البيوت دائمًا تجهيز وجبة الإفطار بموعد أذان المغرب حيث يبدأ التجهيز لها عند حلول أذان العصر وربما قبل ذلك، استعدادا لموعد الإفطار الذي يبدأ بتناول التمر والماء وترديد الدعاء، ولذلك يبحث الكثيرون عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الخميس 27 رمضان في محافظة سوهاج.

وتقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الخميس 27 رمضان في سوهاج، والذى يرفع في تمام الساعة 6 و29 دقيقة مساءً، وفقا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الخميس 27 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد السحور في الساعة 1:30 صباحا.

- موعد الإمساك في الساعة 3:30 صباحا.

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:45 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:33 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:35 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:29 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:44 مساءً

بينما يُرفع أذان المغرب اليوم الخميس 27 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 6 و30 دقيقة مساءً.

مواقيت الصلاة بمركز جرجا

- موعد السحور في الساعة 1:30 صباحًا.

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:30 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:44 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:33 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:37 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:30 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:44 مساءً.