تصدر البحث عن مواعيد الإفطار والسحور محركات البحث بشكل مستمر على مدار شهر رمضان المبارك، وخاصة في الأيام القليلة المتبقية من الشهر الكريم، وهو ما تقدمه «الوطن» لقرائها بشكل يومي، والتي من بيها موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 26 رمضان في محافظة الإسماعيلية.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، اليوم الأربعاء، عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 26 رمضان في محافظة الإسماعيلية، ومواقيت الصلوات الأخرى.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 26 رمضان في الإسماعيلية

ويُؤذن لصلاة المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان في محافظة الإسماعيلية 6:26 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسماعيلية، فيما يؤذن لصلاة العشاء في تمام 7:50 دقيقة.

واختلفت مواعيد الإفطار في محافظة الإسماعيلية بزيادة قاربت نصف ساعة تقريباً عن موعد الإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما اختلفت مواعيد السحور أيضاً عن أول أيام الشهر المبارك.

مواقيت الصلاة اليوم 26 رمضان في محافظة الإسماعيلية

ويؤذن لصلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 3:37 دقيقة، ويأتي الشروق في تمام الساعة 5:11 صباحا، فيما يؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 11:49 صباحا، فيما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 3:26 مساء.

تجهيز المساجد لصلاة التهجد

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية تجهيز المساجد لصلاة التهجد لبدء إقامة الشعائر بها بدءا من غدٍ 27 من شهر رمضان الجاري، بعد موافقة وزارة الأوقاف.

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، عن اقتصار صلوات العيد على مساجد الإسماعيلية الكبرى، وأنه جار تحديد المساجد المقرر إقامة الصلوات فيها خلال الفترة المقبلة مع التأكيد علي متابعة الإجراءات الاحترازية داخل كافة المساجد ومتابعتها عبر لجان التفتيش والمتابعة في المديرية للتأكد من تطبيق الاحتياطات لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.