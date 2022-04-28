عملية دقيقة في القلب لإنقاذ حياة عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط

أثنى الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على انفراد القطاع الطبي بجامعة أسيوط، بمختلف تخصصاته، في إجراء أدق العمليات الجراحية المعقدة بنجاح منقطع النظير، وذلك عبر مختلف مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية المتخصصة، وهو ما يأتي نتيجة للطفرة الطبية غير المسبوقة التي شهدتها المنظومة الطبية بالجامعة بفضل ما تمتلكه من كوادر بشرية متميزة من الأطباء والكوادر العلمية المتخصصة، بالإضافة إلى ما تضمه من إمكانيات طبية وأجهزة متقدمة تواكب المقاييس العالمية، تجعلها قادرة على تقديم خدمة علاجية وجراحية متقدمة فى أشد الحالات خطورة وتعقيداً.

إجراء عملية جراحية دقيقة ناجحة

وفي السياق، أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق جراحي بمستشفى القلب الجامعي في إجراء عملية جراحية ناجحة لإصلاح انشطار بالشريان الأورطى، لعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، يبلغ من العمر 46 عاماً، حيث كان يعاني من آلام شديدة بمنطقة الصدر وأعلى الظهر، مشيداً بما تمتلكه مستشفى القلب الجامعي من إمكانيات طبية متقدمة، وكوادر بشرية على أعلى مستوى من التميز، وما شهده قسم جراحة القلب والصدر من طفرة طبية، ومن أعمال التطوير، التي ساهمت في نجاح إجراء مثل هذه العمليات الجراحية المعقدة، والتي يرجع الفضل في ذلك إلى الدكتور أحمد المنشاوي، أستاذ جراحة القلب والصدر، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

توفير كافة سبل الدعم للنهوض بالمستشفيات

وأكد الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للنهوض بمستشفياتها الجامعية، والارتقاء والتحسين المستمر لخدماتها الطبية والعلاجية المقدمة، مشيداً بقسم جراحة القلب والصدر ونجاحه في إجراء أدق العمليات الجراحية المعقدة، والذي ينضم إلى الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لكافة المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد.

تفاصيل حالة المريض بانشطار الأورطى

وحول تفاصيل الحالة، كشف الدكتور حسام العربي، مدير مستشفى القلب الجامعي، أن الحالة كانت تعاني من آلام شديدة بمنطقة الصدر وأعلى الظهر، و بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تحت إشراف الأطباء بقسم أمراض القلب، تبين أنه يعاني من انشطار بالشريان الأورطى، مع عدم استقرار الحالة الصحية، وعلى الفور تم تجهيز المريض للدخول إلى غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات.

الفريق الطبي القائم على الجراحة الدقيقة

وأشار الدكتور أحمد غنيم، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية، ضم كلاً من الدكتور أحمد حمد طه، أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد فاروق عبد الحافظ، مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور عمرو إبراهيم، مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد ربيع، مدرس مساعد بقسم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد جاد الله، معيد جراحة القلب والصدر، وفريق من أطباء التخدير، بقيادة الدكتور هاني مصطفى، استشاري التخدير والرعاية المركزة، مشيراَ إلى أنه تم نقل المريض إلى الغرفة الخاصة به بعد استقرار حالته الصحية.