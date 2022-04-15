سيارة الخير بالأقصر.. «كارم» يوصل المرضى مجانا لأحد مستشفيات السرطان

رمضان شهر الخيرات والبركات والأعمال الصالحة، واعتاد المصريون في أيام الشهر الكريم، على التوسع في أعمال الخير، «أعطى الله لمرافق المريض وخادمه أجرا لا يقل عن أجر المريض، وربما يزيد».. مقولة اقتدى بها الشاب الثلاثيني ابن محافظة الأقصر، في خدمة المرضى وتوصيلهم لأحد مستشفيات السرطان بالمجان.

فعل الخير لا يحتاج إلى بذل مجهود كبير، بل يحتاج أن تفكر في مساعدة المحتاجين، هذا ما فعله كارم محمود الشاب الثلاثيني، يعمل مدير حسابات بإحدى الشركات، استغل سيارته في تقديم الخير، ومساعدة المرضى، وتوصيلهم للمستشفى مجانا، قائلا: «الناس محتاجة اللي يفكر فيها ويساعدها وأنا حبيت أعمل دا باللي في أيدي» حسب ما رواه خلال حديثه مع «الوطن».

بداية توصيل «كارم» للمرضى

ما يقرب من عامين، بدأ كارم في مساعدة المرضى وتوصيلهم بالمجان لمستشفى السرطان بالأقصر، قائلا : «بدأت فيها من لما كانت معايا العربية القديمة وأما غيرتها محبتش اقطع العادة وإن شاء الله مش هتتقطع غير بأجل صاحبها» هكذا عبر «كارم»، موضحا أنه كان يشاهد المرضى تذهب بإستمرار إلى المستشفى لكنهم لم يملكون القدر الكافي من المال الذي يجعلهم متأهبين دائما للذهاب، فضلاً عن خجلهم من طلب المساعدة من الغير.

مواعيد توصيل المرضى لمستشفى السرطان

«لما شوفت الناس كدا ففكرت إني أعمل خير لله وليا زي وقف كدا عشان الموضوع يبقى دائم فحطيت المنشور على العربية برقم التليفون عشان الناس تقدر توصلي وميكونوش مكسوفين من الطلب» حسب ما رواه «كارم»، مشيرا إلى أنه يعمل على توصيل المرضى يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، كما أنه سيتم إنشاء مجموعة على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي واتساب، من أجل تنسيق المواعيد بين المرضى الواجب توصيلهم.

«أنا عامل المواعيد دي عشان شغلي الأساسي ولما يكون في حالة طارئة بظبط شغلي عليها ويكفيني دعوة المريض ليا وربنا يجعلنا سند ليهم دايما» حسب تعبير «كارم»، موضحا أنه سيبقى دائما سند ودعم لهؤلاء المرضى، متمنيا أن يجعل دعواتهم من نصيبه.

أحد المواقف المؤثرة لـ«كارم»

ذكر«كارم» أحد المواقف التي أثرت به بسبب دعوة مريض له، قائلا: «كان فيه واحد مريض فرح بنته قرب وظروفه صعبة وانا مش معايا غير اللي يكفيني لاخر الشهر بس عطيتهوله واتفاجئت بعده بيومين شخص كنت مسلفه فلوس من سنين جاي يرجعهملي والمبلغ كان أضعاف أضعاف اللي انا عطيته للراجل فرحت جدا وقتها فوالله ربنا كريم جدا»