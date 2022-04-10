بيت العائلة المصرية بألمانيا يرسل 100 شنطة رمضانية لأحد مستشفيات دمياط

كشف علاء ثابت، مدير بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أنهم قاموا بتوزيع نحو 100 شنطة رمضانية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، على أحد مستشفيات محافطة دمياط، وذلك للمرضى وأهاليهم المصريين داخل المستشفى.

التواصل مع المصريين داخل الوطن الأم

وأكد مدير بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بيت العائلة المصرية في ألمانيا، يحرص كل عام خلال شهر رمضان الكريم، بتوزيع شنط وكراتين رمضان على المصريين داخل المحافطات المختلفة، على مستوى الجمهورية.

وأشار «ثابت» إلى أن هدف بيت العائلة المصرية في ألمانيا، هو التواصل مع المصريين داخل الوطن الأم، وإمداد يد المساعدة والعون لهم، خلال المواسم والمناسبات العامة.

كما أشار رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إلى أن مبادرات بيت العائلة المصرية في ألمانيا، للتواصل مع الوطن الأم، يحمل في طيته رساله حث للمصريين بالخارج، داخل الدول المضيفة، لمساعدة المصريين فى الداخل، والتواصل معهم باستمرار.

حث للمصريين بالخارج للتواصل مع المصريين فى الداخل

وأضاف مدير بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن من عاداتهم أيضًا خلال شهر

رمضان الكريم، هو تنظيم الإفطار الجماعي، حيث يتم دعوة جميع المصريين والعرب، للفطار داخل مقر بيت العائلة المصرية في ألمانيا، للشعور بشهر رمضان الكريم.

مشيرًا إلى أنه لظروف جائحة كورونا، انقطع تنظيم الإفطار الجماعي خلال العامين الماضيين، فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال تطبيق التباعد الاجتماعى، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

ونوه «ثابت» إلى أنه تم تنظيم يوم إفطار جماعي، مع نهاية كل أسبوع، من خلال دعوة جميع المصريين والعرب والمغتربين في ألمانيا، وذلك داخل مقر بيت العائلة المصرية في ألمانيا، بجانب الألمان أيضًا، لتبادل الثقافات المختلفة بين الشعبين.