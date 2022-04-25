مستشفيات أسيوط ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، مستشفى أبوتيج النموذجي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية، وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، مقدماً التهنئة لجميع العاملين بالمستشفى والمرضى بمناسبة حلول أعياد الربيع.

سلسلة جولات المحافظ في شم النسيم

وتأتي الزيارة في إطار سلسلة جولات المحافظ الميدانية للتأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة، تزامناً مع الاحتفال بالأعياد ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، وكذلك في إطار سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جولة المحافظ في استقبال مستشفى أبوتيج

وبدأ عصام سعد محافظ أسيوط جولته بتفقد قسم الاستقبال بمستشفى أبوتيج النموذجي، واستمع إلى شرح من الأطباء المشرفين على المستشفى بمراحل دخول المريض المستشفى، والتعامل معه منذ دخلوهم المستشفى والخدمات المقدمة لهم، مؤكدا تزويد المستشفيات بالاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية، تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعزل بالاضافة الى الجاهزية التامة وخاصة خلال الاعياد والاحتفالات.

رفع درجة الاستعداد

وأضاف المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال أي حالات خلال فترة الإجازات والأعياد.

كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة، والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكل العاملين بالمستشفيات الصحية، وتوفر الادوية والأمصال وكل التطعيمات، تسهيلا على المواطنين لتلقى الخدمة الطبية، فضلا عن التنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل أي حالات مرضية إلى أقرب مستشفى، ونشر سيارات الاسعاف باماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق .

وأوضح المحافظ ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، إضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات، وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.