روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على دمشق: أمر غير مقبول

أدانت روسيا الهجمات الصاروخية الإسرائيلية، التي استهدفت العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء، موضحة إنها «تدين بشدة» ما فعلته تل أبيب.

ونقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، قولها بأن استمرار قصف تل أبيب الذي يستهدف سوريا «أمر غير مقبول»، وأن موسكو تطالب بوقفه.

القصف الإسرائيلي على سوريا

كانت ضربات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على دمشق، تسببت في مقتل 9 أشخاص بينهم 5 جنود سوريين، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف استهدف 5 مواقع تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لإيران.

تدمير مخازن

وفقًا للمرصد، تسبب القصف في تدمير مخازن ذخائر وأسلحة، مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى هي الأعلى منذ مطلع العام الجاري، في الهجمات الإسرائيلية.

جاء ذلك بعد أن نقلت قناة «العربية» الإخبارية، عن مصدر سوري، بأن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق.