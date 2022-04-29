حظك اليوم برج الثور 29-4-2022 عاطفيا واجتماعيا

مولود برج الثور، عاطفي ورومانسي، ولا يحب أن يظهر مشاعره بسهولة لشريك حياته، ويحب أن يكون شريكه على نفس الدرجة من المشاعر فيما بينهم، كما يحب أن يكون محور اهتمامه ورعايته دائما، ويحب أن تظل حياته الخاصة بعيدة تماما عن أعين المحطين به.

ومن أبرز عيوب برج الثور، أنه سريع الغضب، ويندفع في تصرفاته مع المحطين به دون تفكير، وشديد العصبية، ومتقلب المزاج، ومن السهل استفزازه، ويرفض مناقشة قراراته مع أحد، كما يرفض أن يفرض عليه أي فرد أي قرار دون موافقته لهذا، وكثيرا ما يتعرض لضغوط على الصعيد المهني، ومن المحطين به.

ويحب مولود الثور أن يكون القائد دائما فى محيطة الاجتماعي والمهني، ويسعى للوصول إلى مناصب عليا على الصعيد المهني، ويحب أن يلفت انتباه رؤسائه دائما إلى مجهودة فى العمل.

حظك اليوم برج الثور مهنيا وصحيا

الأبراج تنصحك اليوم مولود برج الثور، بضرورة التروي فى قرارتك، وعدم الاندافاع، حيث أن القمر موجود في منزلك الثاني عشر، وهذا سوف يدفعك للتأمل، والهدوء، ومراجعة قرارتك الأخيرة، كما تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنه يجب أن تراجع نفسك بصدق، كما يجب ألا تعطي ثقتك بسهولة للمقربين منك، حتى تستطيع تجنب الأخطاء في المستقبل، والاستفادة من أخطاء الماضى، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا واجتماعيا

تنصحك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج مولود برج الثور، بضرورة أن تقاوم التوتر الذى يسيطر عليك فى الفترة الأخيرة، وذلك في تعاملك مع المحطين بك، لهذا يجب أن تهدأ ولا تندفع فى قراراتك، كما تنصحك الأفلاك بضرورة المحافظة على الكتمان والسرية فى حياتك الخاصة، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.