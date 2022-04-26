حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور، شخص طموح، صاحب قراره، يرفض أن يتدخل الآخرين في حياته، يحب الاسقرار عائليا واجتماعيا بين أصدقائه، كما يعشق الخروج في الأيام المشمسة، للاستمتاع بالطبيعة، وهو شخص شديد الحساسية بين المحطين به، ومن السهل أن يتأثر بآراء الآخرين فيه، على الرغم من شخصيته القوية، وتمتعه بالعناد الشديد، إلا أنه شخص عاطفي ورمانسي جدا من داخله.

حظك اليوم برج الثور مهنيا وصحيا

الأبراج تدعم بشدة مولود برج الثور، اليوم، لهذا يجب أن تجتهد من أجل تنمية مهارتك العملية، وتنمية مكاسبك على الصعيد المهني، خاصة أنه من السهل اليوم، أن تحظى باهتمام زملائك ومدرائك في العمل، لأنه وفق حظك اليوم، سيكونوا داعمين لك بشدة، لهذا تستطيع اليوم أن تعرض أفكارك الجدية بين زملائك ومدرائك، دون أي خوف أو تردد، لهذا يجب أن ترتب أفكارك وخططك لليوم بشكل جيد، وأن تعرضها على الجميع بشكل منظم، وأن تتروى في الاستماع إلى آراء الآخرين حول هذه الأفكار، دون أي عصبية أو تذمر أو غضب.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا واجتماعيا

القمر موجود اليوم، في المنزل الحادي عشر لمولود برج الثور، وهذا سوف يساعدك كثيرا على تقبل أي مساعدة فعالة من جانب الأصدقاء والمحيطين بك، لهذا يجب أن تتروى أو تقبل المساعدة المقدمة لك دون أي رفض، وأن تستمع جيد للآخرين، وفق لنصيحة عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج.