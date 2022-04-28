تزامنا مع عيد الفطر.. الدولة مستمرة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

تواصل الدولة المصرية، تكثيف الجهود لتوفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة، للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على المواطنين، حيث تتوسع الدولة في إقامة المعارض وانتشار منافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة بكافة المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتوفير المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها للمواطنين وبجودة عالية لاسيما مع اقتراب عيد الفطر المبارك، فضلاً عن القيام بإحكام السيطرة وتفعيل أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، بما يضمن توفير كافة سبل الدعم للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يتناول الجزء الثالث من سلسلة الفيديوهات التي تسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال التوسع في منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وبأسعار في متناول الجميع.

نشر منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وأسعار مخفضة

وأظهر الفيديو جهود الدولة المتواصلة في نشر منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وأسعار مخفضة بجميع محافظات الجمهورية لاسيما المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ السلع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ أمان، ومبادرة كلنا واحد.

ورصد الفيديو آراء عدد من المواطنين بشأن السلع المعروضة في منافذ البيع سواء المتحركة أو الثابتة التابعة للوزارات المختلفة، مؤكدين على توافر كافة السلع الأساسية بمختلف أنواعها بجودة عالية وبأسعار مناسبة بكافة محافظات الجمهورية.

توفير كافة مستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مناسبة

وأكد المواطنون خلال الفيديو على توفير الدولة لكافة احتياجاتهم من السلع الغذائية «اللحوم – الدواجن- الأسماك»، إلى جانب توفير كافة مستلزمات عيد الفطر المبارك، بأسعار مناسبة تختلف عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى خارج المنافذ التابعة الدولة، مما ساعدهم على تخفيف آثار التغيرات الاقتصادية الحالية على المستوى المعيشي.