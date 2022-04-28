رئيس الوزراء يهنئ ولي عهد البحرين بعيد الفطر: أمنياتنا بالتقدم والازدهار

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مكالمة هاتفية مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين.

العلاقات المصرية البحرينية

وهنأ مدبولي، ولي عهد البحرين، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنيات مصر قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار والاستقرار لمملكة البحرين الشقيقة، فضلا عن استعراض تطورات العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، ومقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

تعزيز التعاون بين الشعبين

وأثنى الجانبان على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين من تطور، خاصة في ظل العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مجددين العزم على بذل كل الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين مصر والبحرين في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.