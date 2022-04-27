رئيس الوزراء: لولا المشروعات القومية كان 20% من الشعب مش هيبقى لاقي يأكل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ساعدت على توفير ملايين من فرص العمل، موضحا أنه في عام 2012 كانت نسبة البطالة 15% أما الآن رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وأزمة الحرب الأوكرانية الروسية، فإن نسبة البطالة وصلت إلى 7.5% فقط.

انخفاض نسبة البطالة عن عام 2012

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال إفطار الأسرة المصرية بفندق الماسة: «ياريت نسبة السكان كانت ثابتة لأ ده السكان بيزيدوا وبنعمل فرص عمل أضعاف مضاعفة عشان شبابنا، طب إيه الحال لو المشروعات مكانتش اتعملت؟.. كانت وصلت نسبة البطالة إلى 20%، يعني معنى كدة إنه كان هيبقى 20% من الشعب المصري مش لاقي ياكل».

جهود الدولة رغم أزمة كورونا

وواصل رئيس الوزراء: «لازم ناخد بالنا من حجم الاستثمارات والإنفاق عشان نخلق فرص عمل للشباب في وقت القطاع الخاص كان غير قادر فيه إنه يقوم بدور الدولة، والظروف كانت غير مستقرة وأحداث اقتصادية صعبة كان هم القطاع الخاص خلالها الحفاظ علي في إيده، وكان لازم الدولة تدخل وتنفذ المشروعات الكبيرة مش بس تغير شكل البلد وبتعمل بنية أساسية».

وواصل: «بنخلق ملايين فرص العمل لملايين الشباب اللي بيدخلوا سوق العمل كل سنة ولو الشاب ملقاش فرصة هيتحول لكاره وناقم لهذه البلد، ويا إما يغرق في الإدمان أو يتحول لإرهابي كاره هذه البلد وعاوز يدمرها، لازم نعرف بدأنا من فين، ومع كل التحديات الموجودة اللي إحنا مكناش مسؤولين عنها زي ظرف كورونا وأزمة أوكرانيا، إلا أن الدولة المصرية قادرة على التقدم والعالم بيقول إننا بنعمل شيء، ولازم نفضل نشتغل لمدة عشرات السنين عشان نعمل حاجة والتحديات لسة موجودة ولازم نشتغل باستمرار عشان الدولة تبقى في مصاف الدول الكبرى، مهم منتوقفش عشان منرجعش خطوات لورا».