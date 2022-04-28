تعرف على صيغة تكبيرات عيد الفطر المصرية 2022 كاملة مكتوبة

صيغة تكبيرات عيد الفطر المصرية 2022 كاملة مكتوبة، يبحث عنها الكثيرون حيث اجتمع أغلب الفقهاء على أن تكبيرات العيد هي سنة مؤكدة ولم يرد فى السنة النبوية صيغة محددة لتلك التكبيرات، إلا أن هناك صيغة تكبيرات عيد الفطر المصرية 2022 كاملة مكتوبة تعرف عليها.

صيغة تكبيرات عيد الفطر مكتوبة

ذكر الإمامين «الشافعي» و«مالك» صيغة تكبيرات عيد الفطر وهي «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، بينما «أبو حنيفة» و«أحمد أبن حنبل» قد ذكروا التكبير بصيغة «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

صيغة تكبيرات عيد الفطر المصرية

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».

عدد تكبيرات عيد الفطر

وحول عدد تكبيرات عيد الفطر، اختلف الفقهاء وأهل العلم في عدد تكبيرات العيد وقد جاء في هذا الأمر ثلاث آراء وهي كالتالي، الرأي الأول للحنفية حيث يكبر المسلم ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.

واستدل الفقهاء على ذلك حول عدد تكبيرات عيد الفطر، بما روي عن ابن مسعود، رضي الله عنه، «أنه كبر أربعًا ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم يقوم في الثانية ثم يُكبر أربعًا»، وجاء الرأي الثاني حول عدد تكبيرات عيد الفطر، وهو رأي المالكية ومذهب الحنابلة، حيث يكبر المسلم سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وسط تكبيرات مع تكبيرة القيام للركعة.

وجاء الرأي الثالث حول عدد تكبيرات عيد الفطر، وهو رأي الشافعية يقول: «إن المسلم يُكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع»، وأنه روي عن ابن عمر «أنه شهد الضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة ست تكبيرات قبل القراءة».