وفد أممي يتوجه إلى أوكرانيا لإجلاء المدنيين من ماريوبول المحاصرة

أفادت شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل، أن منسقة الأمم المتحدة في أوكرانيا إيزومي ناكاميتسو، تتوجه حاليًا إلى مدينة زابوريجيا للتحضير لإجلاء المدنيين من ماريوبول الساحلية المحاصرة.

الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لإجلاء المدنيين من ماريوبول

وكانت ناكاميتسو، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن استعدادهم لبدء عملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية، تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وسيلتقي الأمين العام بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عقب زيارته إلى مدينة بوتشا التي شهدت أعمال «إبادة جماعية» وفقًا لتصريحات السلطات الأوكرانية، بحسب «سكاي نيوز».

ويسعى الأمين العام إلى تهدئة الأوضاع العسكرية في أوكرانيا، ومحاولة إقناع موسكو إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مجددًا، والإيقاف الفوري لإطلاق النار.

الأمين العام يحث روسيا على مساعدة الجنائية الدولية في التحقيق على جرائم الحرب

وفي وقت سابق، التقى جوتيريش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيتة سيرجي لافروف، حيث أكد على ضرورة إنهاء العملية العسكرية الروسية، ووقف إطلاق النار، كما حث موسكو على التعاون مع المحكمة الجنائية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

وعلى الرغم من الرفض الروسي السابق لتلك الاتهامات التي تلصقها بها أوكرانيا، إلا أن الغرب يأخذ صف كييف ضد موسكو، ويطالب بفتح تحقيقات دولية، وهو الأمر الذي شجعته موسكو مؤكدة امتلاكها لأدلة قوية تؤكد عدم ارتكابها لتلك الجرائم، في الوقت الذي صرحت فيه كييف بالقول ذاته.

الوكالة الدولية: قلقون من تداعيات سيطرة روسيا على زابوريجيا

وفي سياق آخر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، عن قلقها من تداعيات سيطرة القوات الروسية على منشأة زابوريجيا، وذلك في إطار العملية العسكرية الروسية التي شنتها موسكو على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي بهدف حماية حدودها وأمنها القوميين من التمدد الشرقي لحلف شمال الأطلسي.