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عاجل.. ممثلة الأمم المتحدة بأوكرانيا: نستعد لمحاولة إجلاء من ماريوبول

جوتيريش يلتقي الرئيس الأوكراني ظهر اليوم

كتب:

إيمان رحيم
11:55 ص | الخميس 28 أبريل 2022
إيزومي ناكاميتسو

إيزومي ناكاميتسو

أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في أوكرانيا إيزومي ناكاميتسو، عن استعدادهم للقيام بمحاولة إجلاء مواطنين من مدينة ماريوبول المحاصرة، وفقًا لما نشرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

الأمين العام يزور العاصمة الأوكرانية كييف

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بدء في وقت سابق من اليوم، جولته في العاصمة الأوكرانية كييف، بزيارة أكثر المناطق حساسية، مثل بوتشا؛ للوقوف على الاتهامات الأوكرانية للقوات الروسية بارتكاب جرائم حرب هناك.

وجاءت زيارة جوتيريش إلى أوكرانيا، عقب أخرى مماثلة إلى العاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها الرئيس الروسي ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

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بقلم إيمان رحيم