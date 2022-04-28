عاجل.. ممثلة الأمم المتحدة بأوكرانيا: نستعد لمحاولة إجلاء من ماريوبول

أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في أوكرانيا إيزومي ناكاميتسو، عن استعدادهم للقيام بمحاولة إجلاء مواطنين من مدينة ماريوبول المحاصرة، وفقًا لما نشرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

الأمين العام يزور العاصمة الأوكرانية كييف

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بدء في وقت سابق من اليوم، جولته في العاصمة الأوكرانية كييف، بزيارة أكثر المناطق حساسية، مثل بوتشا؛ للوقوف على الاتهامات الأوكرانية للقوات الروسية بارتكاب جرائم حرب هناك.

وجاءت زيارة جوتيريش إلى أوكرانيا، عقب أخرى مماثلة إلى العاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها الرئيس الروسي ووزير الخارجية سيرجي لافروف.