«جوتيريش» يلتقي زيلينسكي للمرة الأولى منذ بدء حرب روسيا وأوكرانيا

يحرص الأمين العام للأم المتحدة «أنطونيو جوتيريش»، على السعي لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا، وذلك عبر زيارتين متتاليتين إلى الدولتين، تزامنا مع آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا التي باتت على شفا صراع عالمي قد يقودنا إلى تكرار سيناريو الحرب العالمية الأولى، بحسب الاستطلاعات الدولية؟.

جوتيريش يزور كييف لأول مرة منذ حرب روسيا وأوكرانيا

وتأتي زيارة الأمين العام إلى بوروديانكا في ضاحية كييف، اليوم، كآخر زيارة لمسؤول دولي وأممي منذ انطلاق حرب روسيا وأوكرانيا، وذلك للوقوف على ما يصفه الأوكرانيين بفظاعات ارتكبها الجيش الروسي خلال تواجدهم في العاصمة مارس الماضي.

وبحسب «سكاي نيوز»، عربية، سيتوجه جوتيريش إلى مدينة بوتشا أيضا خلال الزيارة التي يجريها لمحاولة وضع حلول من شأنها إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا، ثم سيلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد ظهر اليوم.

جوتيريش يدعو موسكو للتعاون في تحقيقات جرائم الحرب

وفي وقت سابق، زار الأمين العام للأمم المتحدة، العاصمة الروسية موسكو، ودعا خلالها إلى ضرورة وقف إطلاق النار في الجارة أوكرانيا، في أقرب وقت ممكن، كما حث روسيا على التعاون مع المحكمة الجنائية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

وخلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، التقى جوتيريش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والذي أكد له حرص الأمم المتحدة على إيجاد حلول سريعة وفعالة لحرب روسيا وأوكرانيا، ووقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه على الرغم من تعقيدات الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه من الممكن إقامة حوار جدي حول سبل العمل لتخفيف المعاناة بأوكرانيا.

ويعد ذلك الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة، الأول منذ انطلاق حرب روسيا وأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، مهما حيث بدت مهمشة في البداية، وربما يعود ذلك إلى القطيعة التي فرضتها الحرب على الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.