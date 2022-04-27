بوتين يحذر الغرب: لدينا سلاح لن نتباهى به.. وردنا يكون صاعقا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأطراف الخارجية، في إشارة للولايات المتحدة والغرب، من التدخل في النزاع بأوكرانيا؛ متوعدا إياهم برد سريع صاعق، مؤكدا أن روسيا في حال تعرضها لأي تهديد استراتيجي تستخدم أسلحة لا يمتلكها أي من خصومها.

بوتين: نستخدم أحدث أسلحتنا وردنا يكون سريعا وصاعقا

وقال بوتين، في كلمة أمام أعضاء المجلس التشريعي في الجمعية الفيدرالية الروسية في بطرسبورغ اليوم: «إذا كان هناك من ينوي التدخل من الخارج في النزاع بـ أوكرانيا، وإظهار تهديدات غير مقبولة لنا، عليهم أن يعلموا أن ردنا يكون سريعا وصاعقا»، مؤكدا أن روسيا لن تتردد في استخدام أحدث أسلحتها.

وأضاف بوتين: «لدينا كل هذه المعدات التي لا يمكن لأي شخص التباهي بها الآن، لن نتباهي بها، ونستخدمها إذا اضطررنا، وأريد أن يعرف الجميع ذلك»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الرئيس الروسي: نمتلك أسلحة لن نتباهى بها بل نستخدمها

وأضاف: «نمتلك الإمكانيات التي تتيح لنا رد كهذا، لكننا لن نتباهى بها بل نستخدمها فعلا»، مؤكدا أن كل القرارات في هذا الشأن جاهزة بالفعل.

وجدد الرئيس الروسي التأكيد على أن كافة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، يتم تحقيقها دون أدنى شك لضمان ما وصفه بأمن إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم الروسية، وروسيا عموما.

وأشاد بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية، معتبرا أن الاقتصاد الوطني الروسي ثابت ولم ينهار تحت تأثير العقوبات التي فرضها الغرب واعتبرها ساحقة.

بوتين: الاقتصاد الروسي صمد وخطط خنق البلاد بالعقوبات باءت بالفشل

وفيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية والوضع الاقتصادي، أشار بوتين إلى أن خطط معارضي روسيا لخنق البلاد بالعقوبات باءت بالفشل، مشيرا إلى أن الخصوم كانوا يشنون حربا اقتصادية ضد روسيا منذ فترة طويلة، مستخدمين كل أنواع الذرائع، وأحيانا دون أي ذرائع.

وشدد في الوقت نفسه على أنه يجب تعزيز ما وصفه بالسيادة الصناعية والريادة العالمية في عدة مجالات، وليس فقط ضمان استقرار الاقتصاد الروسي.