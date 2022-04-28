اجتماع عاجل للتحالف الوطني لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحماية الاجتماعية

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، اجتماعًا عاجلًا، تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية، والتي تم مدها حتى نهاية عام 2022، إيمانًا من أعضاء التحالف كافة بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة في شهر رمضان، والتي نجحت في تقديم الدعم لـ8 ملايين أسرة بقيمة بلغت 2 مليار جنيه، والتي ركزت في مجملها على تقديم كل أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.

3 محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي

واتفق التحالف على تقسيم الجهود خلال الثمانية أشهر المقبلة على 3 محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي، بتكلفة تتخطى 5.5 مليار جنيه من موازنة المؤسسات والجمعيات الشريكة في التحالف كلُ طبقًا لخطة عمله السنوية، ومن المقرر انطلاق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف يوم ٥ مايو 2022 في 27 محافظة من محافظات الجمهورية، بحسب البيان الصادر منذ قليل.

كما اتفق التحالف على مستهدفات الفترة المقبلة من قبل كل الأعضاء لرسم خارطة عمل متكاملة الملامح على مستوى 27 محافظة، ومن ثم تم عمل مصفوفة لإجمال هذه الجهود داخل خطة موحدة تركز على متابعة الدعم الغذائي والنقدي، والرعاية الصحية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي.

استفادة 9 ملايين أسرة

ومن المتوقع أن يستفيد خلال الـ8 أشهر المقبلة ما يزيد على 9 ملايين أسرة على أن يتم التعزيز على خطة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإشراك عدد أكبر من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية، بهدف الوصول لمزيد من المواطنين الأكثر احتياجاً ودعم خطط توطين التنمية في كل محافظات مصر.

مساندة مؤسسات المجتمع المدني

وعلى التوازي، اتفق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مسودة عمل خاصة بالتعديلات التشريعية المقترحة، والتي من شأنها مساندة مؤسسات المجتمع المدني على ممارسة جهودها بشكل أكثر مرونةً وفعالية.

كما اتفق أعضاء التحالف أيضا امتثالًا لقرارات الرئيس السيسي على ضرورة بداية فتح حوار سريع بالتعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتقديم ومناقشة تلك المسودة وفتح حوارمجتمعي موسع بصددها خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 23 جمعية ومؤسسة أهلية، إضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

ويضم التحالف الوطني كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، ومؤسسة الجود الخيرية، وجمعية الأورمان، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة مجدي يعقوب، والمعهد القومي للأورام، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة بهية، ومؤسسة أهل مصر، ومؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة راعي مصر، وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية رعاية مرضى الكبد، ومستشفيات جامعة القاهرة، ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وجمعية الدكتور مصطفى محمود، ومؤسسة صناع الخير، ومؤسسة كير، ومؤسسة عدالة ومساندة».