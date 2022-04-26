عاجل.. التحالف الوطني يعلن استكمال خطة الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ قليل، استكمال خطة الحماية الاجتماعية، امتثالا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ أثناء كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، وانطلاقًا من إعلان سيادته عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدني وتعزيز امكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.

خطة الحماية الاجتماعية

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في بيان له، منذ قليل، استكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية حتي نهاية العام الجاري، حيث يشارك كافة أطراف التحالف الوطني المتمثلة في ٢٣ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ٣٠ اتحادا نوعيا و٢٧ اتحادا اقليميا ، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

وتابع: ترتكز خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علي تقديم العديد من المساعدات والتي تتنوع بين دعم نقدي ودعم غذائي، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية، إلي جانب المساعدات الاجتماعية والتي تضم (تيسير زواج- مشروعات صغيرة) وغيرها.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس، قرر التحالف استكمال تنفيذ خطته لشهر ديسمبر المقبل، والتي كان المقرر لها ان تنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر ان التحالف الوطني استطاع تقديم مساعدات خلال شهر رمضان المبارك تُقدر بقيمة ٢ مليار جنيه لخدمة ٨٠ مليون مواطن، حيث ارتكزت جهود التحالف علي تقديم دعم مادي وغذائي للمواطنين.

التحالف الوطني

ويذكرأيضاً ان التحالف الوطني قد بدأ أولي خطواته التنفيذية في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ وتم عقد مجموعة من اللقاءات تضم ممثلي كبرى منظمات المجتمع المدني والعمل الاهلي لتبادل الرؤى والأفكار، ومن ثم وضع مسودة لميثاق شرف التحالف بشكل تشاركي توافقت عليه جميع الجهات المشاركة وبتاريخ ١٣ مارس ٢٠٢٢ تم التوقيع على هذة الوثيقة من قبل ٢٣ جمعية ومؤسسة

أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ٣٠ اتحادا نوعيا و٢٧ اتحادا اقليميا تمثل الجمعيات المنتشرة في كل ربوع مصر.

الجمهورية الجديدة

ولأن بناء الجمهورية الجديدة يستند في الأساس على النهج التشاركي وضرورة أن يكون لكل مواطن مصري دور في بناء جمهورية جديدة تسع أحلام وتطلعات كل المصريين، فقد تفضل السيد رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسي بإعلان ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني في مصر، وكانت دعوته واضحة لمؤسسات المجتمع المدني بمواصلة العمل بجد واجتهاد جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.

منظمات المجتمع المدني

تمثل منظمات المجتمع المدني إحدى أهم دعائم التقدم في الدول ويأتي ذلك انطلاقاً من دورها المهم في دعم جهود التنمية والاستقرار بكونها إحدى أهم ادوات تعبئة المواطنين للعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة المختلفة للوصول إلى أكبر معدلات الإنجاز المرتقب في الملفات المختلفة وتحقيق حالة من الاستقرار والرفاة لجميع المواطنين على حد سواء.

وكان قد تم توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في ١٣ مارس ٢٠٢٢ وذلك بحضور كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، وممثلين عن مشروعات صحية قومية تعتمد في تمويلها على دعم المجتمع المدني وهم (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري و مؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).