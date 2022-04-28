زمزم: 9 مليارات جنيه موازنة التحالف الوطني للعمل الأهلي في الفترة المقبل

قال مصطفى زمزم أحد سفراء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعمل على موازنة قدرها 9 مليارات جنيه وذلك خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينقل دائرة الاهتمام بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لأعلى سلطة في الدولة المصرية.

وأضاف مصطفى زمزم في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ القيادة السياسية تتعامل بشكل مباشر مع المجتمع المدني في تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنّ مركز التنمية المستدامة لدعم المرة مهم جدا، ويأتي في إطار سلسلة من المراكز بدأتها الدولة المصرية.

أهمية مركز استدامة

وتابع أحد سفراء المبادرة الرئاسية حياة كريمة: «مركز استدامة نعمل فيه على مناطق كانت الحرف اليدوية والتراثية فيها منتشرة لفترة طويلة، لكنها تراجعت من بعد عام 2011، بسبب قلة الخامات وعدم التسويق الجيد والمتابعة، وفي الفيوم بدأنا الأمر بمصنع سجاد يدوي، وإنتاج هذا المصنع مميز جدا ونعمل على عقد اتفاقيات لتصدير إنتاجه، ويعمل فيه أكثر من 260 أسرة تحت التدريب والتشغيل».

إنشاء 12 مركز استدامة في أسوان بعد العيد

وأردف: «في الفيوم وجدنا احتياجا متزايدا لمركز تعليمي وبعض الخدمات التعليمية وقدمنا المساعدة، ونقلنا صنعة السجاد والكليم والمنسوجات اليدوية من أخميم في سوهاج إلى البدرشين، ونعمل مع 100 أسرة في القرية، ولهم منتجات وبدأنا في الاتفاق مع بعض المؤسسات لتصدير منتجاتها، وسننتقل إلى محافظة أسوان لإنشاء 12 مركز من مراكز أسوان وسنبدأ في العمل خلالها بعد فترة العيد مباشرة».