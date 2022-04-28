آيفون تعلن عن أزرار مخفية بهواتفها تتيح كثيرا من المميزات للمستخدمين

دائما ما يكتشف مستخدمو الهواتف المحمولة الكثير من المميزات المخفية داخل هواتفهم، ولم يكونوا يعلمون عنها شيئا، وهو ما حدث مؤخرا لمالكي ومستخدمي هواتف آيفون، التي تم الكشف عن أحد الأزرار المخفية في شاشة الجهاز، التي توصل المستخدم للعديد من المميزات التي قد يحتاج إليها.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إن شاشة هواتف آيفون تمتلك الكثير من الأزرار المخفية والتي قد لا يراها البعض من قبل، ولكنها أزرار قادرة علة فتح القوائم السرية للتطبيقات، ما يتيح لك الوصول بسرعة إلى بعض أفضل الميزات.

الأزرار السريعة.. ميزة جديدة من أيفون للهواتف

وأضاف أن شركة أبل تستدعي الميزة Quick Actions، وربما تكون قد عثرت عليها عن طريق الخطأ، حيث إنه يعمل عن طريق الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق على شاشة iPhone الرئيسية للكشف عن قائمة سرية، حيث هناك الكثير من التطبيقات التي تحتوي على زر «مخفي» داخل الشعار.

على سبيل المثال، عند الضغط مطولاً على تطبيق رسائل Apple لإرسال رسائل نصية إلى جهات الاتصال المفضلة لديك بسرعة، كما يمكن تجربته في تطبيق الإعدادات وستحصل على قائمة سرية بها اختصارات إلى Bluetooth وWiFi وبيانات الجوال والبطارية.

وأشار إلى أنه بالضغط باستمرار على الصور يتم الكشف عن وظيفة البحث المستخدمة للعثور على الصور بسرعة، كما يمكن أيضًا الانتقال على الفور إلى الصور من «منذ عام واحد» باستخدام هذه القائمة، ويمكنك الانتقال بسرعة إلى «المفضلة» و«الأحدث» أيضًا.

وأوضح ان الضغط لفترة طويلة على خرائط Apple يتيح للمستخدم البحث بسرعة عن المواقع القريبة، ويمكنك أيضًا استخدام هذه القائمة لوضع علامة على موقعك أو مشاركته على الفور، كما سيمنحك الضغط باستمرار على تطبيق كاميرا Apple وصولاً سريعًا إلى أوضاع التصوير المختلفة، ويتضمن ذلك Selfie وPortrait وPortrait Selfie وتسجيل الفيديو.

ولكن ليست تطبيقات Apple فقط هي التي تحتوي على إجراءات سريعة - فهي متاحة للتطبيقات الأخرى أيضًا، لقد كشفنا مؤخرًا عن كيفية وجود قائمة مخفية لتطبيق WhatsApp باستخدام هذه الخدعة.

يمكنك استخدامه لمشاركة رمز الاستجابة السريعة واتساب الخاص بك بسرعة، أو تشغيل الكاميرا داخل التطبيق، أو بدء محادثة جديدة، أو البحث في محادثاتك، وستتيح لك قائمة Instagram بدء رسالة خاصّة على الفور، أو عرض نشاطك، أو إنشاء منشور جديد، أو تشغيل كاميرا التطبيق.