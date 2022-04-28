«الشيبة دي مش من فراغ».. عجوز يعطي درسا لشاب لا يملك أجرة مواصلاته

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، حيث طلب من رجل عجوز أن يعطيه مالا حتى يستطيع أن يركب مواصلاته، ليرد عليه الرجل بقوله: «ممعيش فلوس والله يابني، والفلوس كلها لسه دافعها وبركب مواصلاتي بالكارنية».

«ليه بس كده يا بني أنت أي حد هتقوله ركبني هيوافق»

كما رفض الرجل أن يتوسط له لدى أحد سائقي الميكروباصات حتى يستطيع الركوب، ليرد عليه الرجل بقوله: «أنا هركب أتوبيس 66، ولو أنت ركبت معايا هتدفع إزاي»، ليباغته مقدم البرنامج بقوله: «خد مني أي حاجة ساعة ولا حاجة»، ليرد عليه الرجل بقوله: «ليه بس كده يا بني أنت أي حد هتقوله ركبني هيوافق».

وأضاف الرجل المسن: «شكلك أولا بيقول أنك مش محتاج، وبكده يا هتكون نصاب أو حرامي، ولو أنا اتزنقت في فلوس هاخد مواصلة مخصوص لحد بيتي والتليفونات سهلت الموضوع واتصل بحد قريب مني واقوله قابلني في المكان الفلاني، والوقت اللي أحنا فيه دلوقتي بدأ بعض الشباب بيشتغلوا في النصب، وأنا حزين».

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