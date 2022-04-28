شوف بائعة الخس عملت إيه مع مذيع «على باب الله».. الكرم مش مرتبط بالغنى

خلال حلقات برنامج «على باب الله»، الذي تعرضه «الوطن»، في شهر رمضان، التقى مقدم البرنامج حسن محفوظ، ببائعة الخس، والتي أظهرت كرمًا أصيلا لا يرتبط بالغني.

مكافأة وجبر للخاطر

وفي بداية الفيديو طلب «محفوظ»، من السيدة الحصول على الخضار ثم الحضور في اليوم التالي لإعطائها المال، وهو الأمر الذي قابلته السيدة بود وكرم: «يا حبيبي ولا يهمك، شوف بس أنت طلباتك إيه وشوف أنت عايز إيه تاني».

وفي مفاجأة غير متوقعة، قرر مقدم البرنامج أن يمنح السيدة مبلغًا ماديًا تقديرًا لها على كرمها ونبل أخلاقها، مخبرًا إياها بأنه مكافأة له على ما قامت به من جبر للخاطر لشخص لا يعرفه بالرغم من ضيق حاله.

وتابعت: «أنا هصرف على ابني بالفلوس دي، وربنا كرمني بيكم ومكنتش أعرف أنكم جايين».

وخلال أولى حلقات برنامج «على باب الله»، الذي تعرضه «الوطن»، خلال شهر رمضان، التقى مقدم البرنامج حسن محفوظ، بعامل نظافة في أحد شوارع القاهرة، هيئته بسيطة وملامحه تنم عن رضا، كان يعمل على قدم وساق لتنظيف الشارع، قبل أن يستوقفه المذيع ويسأله عن وسيلة مواصلات تساعده في الوصول إلى ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بالجيزة.

عامل يدفع أجرة الميكروباص لمذيع

باهتمام شديد وقف العامل يشرح للمذيع مكان استقلال الميكروباص، بل وعرض عليه أن يظل إلى جواره حتى يستقل السيارة الأجرة، وهنا طلب منه «محفوظ» مبلغًا ماليًا قدره 3 جنيهات حتى يستطيع دفع ثمن أجرة الميكروباص، ليستقبل الأول طلبه بالترحاب، قبل أن يفاجأه المذيع ويقدم له ظرفًا به مبلغًا ماليًا مكافأة له.