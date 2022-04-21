بائع بطاطا لمقدم برنامج على باب الله: «مسامحك لو مجتش وحاسبتني»

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، حيث طلب من أحد بائعي البطاطا أن يعطيه بما يساوي 5 جنيهات وأخبره بأنه ليس لديه مال، ليرد عليه الرجل «أنا تحت أمرك يا أستاذ اللي أنت عايزه».

بائع البطاطا: «أنا مسامحك لو مجتش»

وأخبر الرجل مذيع برنامج على باب الله أنه في حال لم يأت مرة أخرى لدفع ما عليه من نقود فسيكون قد سامحه ولن يطالبه بأي أموال: «أنا من أسيوط وخد اللي أنت عايزه ياعم وأنا مسامحك لو مجتش، روح يا عم ولا يهمك يابا ومسامحك»، ليخبره «محفوظ» بمن يقوم بتصويره من إحدى السيارات المقابلة له: «اللي في الأزاز دي كاميرا وبنصور بيها الناس الكرماء والصعايدة المحترمين».

بائع البطاطا: «ممكن تحصلي ظروف وألاقي اللي يقف جنبي»

وتابع الرجل: «أنا معرفكش ولكن أنا راجل على الله وممكن تحصلي ظروف وآلاقي اللي يقف جنبي، وبعمل كده مع أي حد مش مع حضرتك بس، وأنا ممكن تحصلي ظروف في أي مكان وألاقي حد يقولي خد، وفي مرة جيت من الطالبيه لهنا مشي، وأنا من مركز أبنوب في محافظة أسيوط».

وفي أعقاب ذلك قرر مذيع البرنامج إعطاء أموالًا لبائع البطاطا، وقال له: «الناس كلها اللي بتشوفك عارفه أنك جبرت بخاطرنا، واللي بيجبر بخواطر العباد هو ربنا عز وجل، وده مبلغ مالي بسيط وإحنا بنشكرك»، ليرد عليه الرجل بقوله: «أنا ظروفي وحشة، وربنا بعتك ليا والحمد لله ونعم بالله، وأنا هسد بالفلوس دي اللي عليا».