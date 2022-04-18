«على باب الله».. محمود «منوفي» وكله كرم: الناس واخدة صورة غلط عننا

استعرض برنامج «على باب الله» المذاع على تليفزيون الوطن خلال شهر رمضان، للزميل حسن محفوظ، موقفا إنسانيا لشاب يدعى محمود من محافظة المنوفية ويعمل مساعد سباك، أعطى لمقدم البرنامج من وجبة إفطاره بدون مقابل.

وقال الشاب: «خد قرصين طعمية بدل واحد، ونفسي يبقى معايا فلوس، وأنا من المنوفية من أشمون، الصورة الغلط اللى الناس بتتكلم فيها عن المنايفة لأنهم مش بيسيبوا حقهم، لكن كلنا بنكمل بعض واللى مش معاه بياخد من اللى معاه».

كلنا بنكمل بعض

وتابع :«ساعات ببقى في مكان وفلوسي وقعت وبضطر أطلب من الناس والحمد لله كلنا بناكل ومحدش بيقضى يومه من غير أكل يعني».

جائزة مالية من برنامج «على باب الله»

وقدم برنامج «على باب الله» المذاع على تليفزيون الوطن للشاب محمود مبلغا ماليا لمساعدة على أمور الحياة، وبسؤاله عن سبيل إنفاقها قال «الفلوس دي لعيالي هما محتاجينها، وعندي 5 أبناء والحمد لله الحياة ماشية ومستورة».