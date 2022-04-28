«جهينة»: زيادة الأسعار حدثت نهاية العام الماضي

أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية، نتائجها المالية المجمعة للفترة لعام 2021، وأظهرت النتائح تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 8.8 مليار جنيه عن العام الماضي بارتفاع 17٪، فيما بلغت إيرادات الربع الرابع 3.2 مليار جنيه بنمو 22%.

زيادة الأسعار تمت في نهاية العام الماضي

وأشارت شركة جهينة في بيان اطلعت «الوطن» على نسخة منه، أن النمو في الإيرادات جاء معظمه من النمو فى حجم المبيعات، إذ أن زيادة الأسعار تمت في نهاية العام الماضي.

نمو أرباح جهينة 23% خلال 2021

وكشفت النتائج المالية لشركة جهينة، عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 526 مليون جنيه 23% مقارنة مع صافي أرباح 428 مليون جنيه في العام 2020.

الشركة حققت نموًا استثنائيًا في مبيعات قطاعات مختلفة

وأضافت الشركة، أن بداية عام 2021 شهدت الكثير من التحديات، تسببت فيها تطورات جائحة فيروس كورونا، والتي كان لها تأثير سلبي على جميع الأعمال التجارية العالمية والمحلية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة الخلل الذي حدث في سلاسل الإمداد لمختلف الموارد، ولكن بالرغم من كل هذه التحديات، حققت الشركة بنمو استثنائي ومستقر في مبيعات قطاعات أعمالنا الأساسية من الألبان والزبادي والعصائر.

اجتياز التحديات الرئيسية

ونما صافي ربح الشركة في العام بنسبة ملحوظة بلغت 23%؛ حيث نجحت في اجتياز التحديات الرئيسية التي واجهتنا خلال تلك الفترة، والتي كان في مقدمتها زيادة مدخلات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف والارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن.

تقليص صافي مديونية الشركة

وتابعت، استمرارًا لاستراتيجيتنا الحالية لخفض التكاليف، نجحت الشركة في تقليص صافي مديونية الشركة من 781 مليون جنيه إلى 294 مليون جنيه، بانخفاض نسبته 62%عن العام السابق.